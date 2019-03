La alcaldesa de Quijorna: "No he recibido ninguna petición de dimisión"

El municipio madrileño de Quijorna organizó en un colegio público un mercadillo con símbolos fascistas y nazis. La alcadesa de Quijorna visitó la exposición durante una hora y defiende el carácter cultural del evento. Mercedes García insiste en que "era otro acto cultural de los muchos que se organizan en el municipio".

El acto lo organizó el Ayuntamiento con la hermandad de regulares de Ceuta. La alcaldesa, tras el mercadillo, acudió a un homenaje "a los caídos por Dios y por España". "No he recibido ninguna petición de dimisión". Mercedes García insiste en que solamente cumplió con su papel de alcaldesa. "Desde el Ayuntamiento no ha existido ningún interés por politizar el tema. Durante el fin de semana no se le dió mayor importancia a estos actos", ha explicado la edil.

"Nosotros ignorábamos el contenido de la exposición", se justifica la alcaldesa del municipio, que alega que no se paró a mirar en detalle todos los puestos del mercadillo. "Lo ví todo en su conjunto sin darle mayor importancia".