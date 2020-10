Adoración, su hijo, su nuera y sus cuatro nietos se han quedado en la calle tras el desalojo de su piso de la Sareb, en Pan Bendito, Madrid. La desoladora imagen de los menores de entre uno y cinco años con la mascarilla y todos sus obsequios en la calle ha llegado incluso al Congreso de los Diputados.

La familia fue desalojada a pesar de la moratoria de los desahucios, una situación excepcional que ha sido duramente criticada por Gabriel Rufián, que llegó a mostrar la imagen en el hemiciclo. El ministro de Transporte y Movilidad, José Luis Ábalos, ha afirmado que "no es la imagen que este país merece" y ha asegurado sentirse sorprendido por el caso, ya que la ley actual no lo permite.

Más Vale Tarde ha conseguido hablar con Adoración, que ha contado a las cámaras de laSexta que ahora se alojarán en la casa de su otra hija, que también reside con su familia. En total, ahora residen allí 11 personas en plena pandemia en un piso que también podría ser desalojado en cualquier momento, ya que pertenece a su vez a la Sareb.

"Hemos llegado a este punto porque la Sareb me estaba diciendo en todo momento que me iba a hacer un alquiler social. Ahora me estaban diciendo que no, que hasta que no me den la vital no me hacen el alquiler social. Pero hoy estoy en la calle", ha explicado.

Con cuatro niños de entre uno y cinco años, la situación, ha dicho, ha sido dura: "Cambiándole a la niña los pañales en la calle y los niños muy cansados... menos mal que son pequeñitos y no se han enterado realmente de lo que pasa".

Adoración ha valorado positivamente que en el Congreso se haya hablado de su familia, pero ha recordado que con eso no es suficiente: "Que resuelvan el problema".

Por el momento, nadie ha otorgado ninguna solución a la familia. "Me ha llegado un comunicado de que cuando me den el ingreso mínimo vital, entonces tendré un alquiler social", ha explicado. "Yo no puedo estar en la calle con mis cuatro nietos, en invierno y con una pandemia", ha zanjado.