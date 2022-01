El abogado de la familia de Sara, fallecida tras someterse a una lipoescultura, afirma que otros médicos habían desaconsejado la intervención que le practicó un cirujano a quien la jueza ahora ha ordenado detener. "Parece ser que la operación que quería hacerse había sido desaconsejada por otros profesionales y que este señor dijo que no, que no había ningún problema en llevarla adelante", ha indicado Ignacio Martínez en Más Vale Tarde.

No obstante, a juicio del letrado "lo importante es que se le causaran unas lesiones tan graves con ocasión de una cirugía que no daba pie en absoluto a esto". "No era ningún riesgo típico de la cirugía los daños que sufrió" ha indicado el abogado, que ha insistido en que "Sara entró perfectamente sana" al quirófano, descartando que las lesiones se produjeran durante el postoperatorio.

"Todo indica que lo que hizo fue que se metió dentro del peritoneo y lo que hacía con la cánula era lesionar las vísceras", ha señalado. "No sé como alguien en un postoperatorio puede ser perforado casi 30 veces en sus órganos vitales", ha agregado.

Además, el abogado ha avanzado que "habrá que ver si hay otros posibles responsables" de la muerte de Sara. "A esta situación no se llega en 10 segundos, es un operación de 5 horas, en las que supuestamente se extraía grasa, según el 4 litros, que es muchísimo, y que es imposible que esa grasa se extrajera con el color de la grasa", ha señalado al respecto.

Orden de detención para el médico

Por otra parte, tras conocer la orden de la jueza para detener al médico que operó a Sara, Martínez ha indicado en Más Vale Tarde que los familiares lo que quieren es que el médico "declare y empiece a haber luz sobre todo lo que ocurrió". "Si para ello tiene que ser detenido, que se le detenga", ha sentenciado.

Ello, después de que el cirujano, a quien la familia ha denunciado por homicidio imprudente, no se presentara a declarar este martes por la mañana en los Juzgados de Cartagena: "La impresión, lógicamente, no es la de alguien que quiere hacer frente a sus actos y dar explicaciones", ha apuntado al respecto el letrado.

Según Martínez, la magistrada ha tomado esta decisión porque "atendiendo a todas las circunstancias, ha entendido que podía haber un riesgo de fuga" por parte del cirujano, cuyo abogado, a su vez, ha confirmado que se encuentra en la Región de Murcia. "Lo podía haber evitado habiendo comparecido", ha agregado Martínez.