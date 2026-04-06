Elisa Beni, sobre el último plantón de la mujer de Cerdán a la comisión del Senado: "Me parece un cachondeo malo"

La mujer del exsecretario de organización del PSOE, al parecer, habría cobrado irregularmente de empresas relacionadas con su marido. Además, también habría gastado de empresas relacionadas de manera opaca con Santos Cerdán.

Francisca Muñoz, esposa de Santos Cerdán, ha vuelto a eludir la comisión del Senado que investiga el caso Koldo. La esposa del exsecretario de organización del PSOE ha presentado unos informes médicos para justificar su ausencia.

Como señala Cristina Pardo, Muñoz "es protagonista de la trama de corrupción de ministerio de Fomento porque, al parecer, ha cobrado irregularmente de empresas relacionadas con su marido y ha gastado de empresas relacionadas de manera opaca con su marido".

Chema Crespo indica que, si Francisca ha alegado "unas cuestiones médicas que son objetivables y que pueden acreditar su ausencia, no tengo más que decir". Elisa Beni, por su parte, considera el plantón de la mujer de Cerdán como "un cachondeo malo".

"Tiene obligación de comparecer", afirma, "desde el presidente del Gobierno a todo aquel que le toca comparecer". La periodista señala que el artículo 502 del Código Penal "que castiga el no comparecer en las comisiones". "Me parece bien, ante la duda de que se esté quedando con el Senado", añade, "cosa que no hacen ni los cargos públicos, que le hagan pasar otra revisión y comparezca o, bien, sea imputada".

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