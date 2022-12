Celia Villabos en su último día como diputada en el Congreso ha querido lanzar un consejo a Noelia Vera, portavoz de Podemos. "Que trabaje mucho, que no se rinda, que no se deje apartar del camino, que no se líe a pelearse con otra mujer, porque a los hombres lo que les gusta en política es poner a dos tías matándose vivas para ellos llegar", ha dicho rotunda Villaobos, algo que dice, "ha ocurrido en el Partido Popular".

"Aprieta los dientes, lucha hasta el final y no te fijes en tu compañera, sigue tu camino", ha aconsejado la política a Vera, añadiendo que ella lo ha vivido en su trayectoria.

Noelia Vera no ha dudado en agradecerle las recomendaciones, y ha explicado que las mujeres de su partido son "más de sororidad y de apoyarse las unas a las otras", y ha recordado que en su formación son muchas las "portavozas".

También, Celia Villalobos ha recordado que, para amabas, "como mujeres, habría sido muy bueno" que saliese adelante la ley contra la brecha salarial, en la que trabajaban Podemos, PSOE y PP. "Las propuestas eran muy cercanas", señala la exministra del PP.