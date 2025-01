El duro reproche del tío de Elisabet, desaparecida desde la DANA: "El que tenía que apretar el botón se fue de comida"

Ernesto lamenta que la Generalitat nunca se ha puesto contacto con ellos: "Es lamentable, porque la culpa la tiene quien la tiene y es quien no lo está reconociendo. Parece que mira a otro lado y pone el ventilador".

"Esto no se puede quedar así"

Dos meses después de la terrible DANA que asoló Valencia, Elisabet, Paco y Javi siguen desaparecidos. Ernesto Martínez es el tío de Elisabet. Entrevistado en Más Vale Tarde, explica que las tres familias, inmersas en un limbo legal porque sus familiares siguen en paradero desconocido, están "unificando fuerzas para ir cuando toque a hacer lo que tengamos que hacer, porque esto no se puede quedar así".

"Esto no puede quedar en 'ha pasado porque no se podía evitar'. No, sí que se podía evitar", asevera Ernesto, que recuerda que días antes de aquel fatídico 29 de octubre había ya avisos. "El 29, el que tenía que apretar el botón se va de comida, a El Ventorro, entonces ¿qué te esperas?", sentencia, en alusión al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y su polémica ausencia la tarde de la tragedia.

Las familias de los desaparecidos, afirma, tienen previsto adoptar acciones legales "sin duda". Además, lamenta que, si bien el Ayuntamiento de Cheste se ha volcado con ellos, no han tenido noticias en ningún momento del Ejecutivo valenciano de Mazón.

"En el único sitio que nos han llamado y han estado con nosotros en todo momento ha sido el Ayuntamiento de Cheste, desde el minuto uno, al menos en mi caso", incide Ernesto, que señala que están "en contacto constantemente" con el Consistorio, para "lo que haga falta y cuando haga falta".

No así, sin embargo, en el caso del Govern autonómico: "Por parte de la Generalitat, si a ti no te han llamado, a mí tampoco. Cero, de momento. Y es lo lamentable, porque la culpa solo la tiene quien la tiene y es quien no lo está reconociendo, porque parece que mira a otro lado y pone el ventilador", lamenta Ernesto.