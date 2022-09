Manu Marlasca ha acompañado un día más a la Unidad de Prevención y Redacción de la Policía Nacional a patrullar por uno de los barrios más complicados de España, Los Rosales, situado en Murcia. A las autoridades les preocupa, principalmente, los cultivos de marihuana y el tráfico de drogas en la zona.

Allí, Manu Marlasca se reencontró con una mujer con la que ya había hablado en el barrio de Casitas Rosas de Valencia. "Ella estaba fatal y viendo el estado que tenía no la grabamos. El otro día en Murcia me la encuentro otra vez", ha explicado Marlasca. Isabel, así se llama, le confesó que había ido hasta allí a consumir y le explicó algunos de los aspectos más duros de su vida privada: "Me pasé todo mi embarazo ingresada en psiquiatría. Nada más nacer la niña se la di a mi hermano. La tiene adoptada y yo solo la he visto una vez", ha asegurado.