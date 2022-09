Manu Marlasca ha acompañado en sus funciones al Grupo Operativo de Respuesta de la Policía Nacional en el distrito norte de Alicante, uno de los barrios más conflictivos del país. Allí, las cámaras de Más Vale Tarde se han encontrado con perfiles que parecían haber desaparecido, pues a diferencia de otras zonas, hay un importante consumo de heroína.

Marlasca pudo hablar con una joven que había ido al distrito norte para comprar droga, "pero estáis vosotros aquí y no me van a vender", afirmaba. La chica explicaba que "un día flojo llego a fumarme 50 euros, pero más de 100 euros todos los días". Para conseguir el dinero, asegura que "hago la calle, robo en las tiendas o engaño": "Es deprimente, me quiero quitar pero lo he intentado y qué va", comenta.

Sin embargo, como apunta Marlasca, en este barrio hay "consumidores de todas las drogas conocidas por el hombre", como se puede ver en otro extracto de este reportaje donde la policía entra el puntos de venta de droga.