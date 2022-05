Jorge Ramos, periodista de Univisión en EEUU, ha denunciado en Más Vale Tarde que, a pesar de la masacre vivida en un colegio de Texas, su país "está paralizado" en cuando al debate de las armas: "No va a hacer nada. Hay un debate en el Congreso sobre el uso de armas y ese debate está totalmente paralizado desde el año 2004".

"Si quiero una medicina en la farmacia no la puedo conseguir sin receta, pero si quiero una pistola doy mi tarjeta y me la dan", ha ejemplificado.

El periodista ha explicado que esa tradición con las armas "viene desde el nacimiento de EEUU": "En la Constitución hay una enmienda que le da derecho a los estadounidenses a portar armas. Esto surge de la idea de que los estadounidenses que se rebelaban en contra de los ingleses debían estar armados para poderse proteger. Eso ya no existe, pero ha quedado esa tradición".

"Quitarles las armas a los estadounidenses es un suicidio político para cualquier candidato. Me da mucha pena decirlo, pero no creo que vaya a pasar nada", ha zanjado.