Adela González y Boris Izaguirre estrenan más Vale Sábado. Lo hacen este sábado 9 de septiembre, con Roberto Leal, María Adánez y Toñi Moreno como primeros invitados, pero sin sustituir a Iñaki López y Cristina Pardo, que seguirán siendo los protagonistas del programa diario.

No obstante, Cristina Pardo ya ha querido 'sacar' un parecido entre los dos presentadores de Más Vale: Iñaki López y Boris Izaguirre. "Me he dado cuenta de que tenéis algo en común. A lo largo del día atináis con un nombre de cada 25", ha bromeado la presentadora, que ha asegurado que Izaguirre ya le ha llamado "de todo menos Cristina".

"Le he dicho que lo solucione diciendo Pardo y que sino ya contestaré igualmente", ha bromeado antes de advertir a López de que "hoy hay un nuevo colaborador en la mesa": "¿Te has aprendido el nombre o no?", ha bromeado.