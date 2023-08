El asesinato de Edwin Arrieta del que ha confesado Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho ha generado muchas incógnitas y una de ellas es de qué se conocía este chef español y el cirujano colombiano. La relación entre Daniel y Edwin empezaría a través de un mensaje enInstagram y luego se conocerían en persona, pero ¿exactamente qué tipo de relación mantenían el joven español y el colombiano?

Según la declaración de Sancho a la Policía tailandesa recogida por el medio tailandés Bangkok Post, entre ellos empezó a surgir algo más que una amistad tras conocerse e incluso mantuvieron relaciones sexuales. Además, detallan en el medio local que Edwin le habría dado 10 mil euros y una tarjeta de crédito para lanzar una de sus negocios de hostelería en Madrid. Sin embargo, en febrero todo comienza a torcerse en febrero cuándo el hijo del actor quiso poner fin a la relación. "Sancho dijo que intentó romper con Edwin y que él le amenazó con publicar fotos que habrían molestado a su familia", según la Policía tailandesa consultada por el medio local ya citado.

Ante estas amenazas, Sancho se vería contra las cuerdas y por ello, decide trazar un plan, según el medios tailandesés. Concretamente, cuándo Edwin llega a la isla el 2 de agosto, Daniel insiste en que quiere dejar la relación pero el cirujano plástico le habría exigido sexo. Entonces, el joven le asestaría dos puñetazos para dejarle inconsciente y tras esperar treinta minutos y echarle agua en el intento de despertarle, Daniel comenzó a descuartizar el cuerpo. Según indica el medio local, Sancho explica que tardó tres horas en descuartizarlo en catorce pedazos.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho” expresó Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, según recoge EFE. No obstante, según EFE, el sospechoso negó que tuviera una relación sentimental con la víctima, al que acusó de estar obsesionado con él y amenazarle.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló el español.