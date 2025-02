La crítica de Cristina Pardo a Richard Gere por su silencio con Karla Sofía Gascón: "Es llamativo que no sepa nada"

El actor, en Granada para recoger el Goya Internacional, sí ha hablado sobre Trump, pero se ha mantenido al margen de la polémica que rodea a la actriz: "No sé nada de esta controversia".

Cristina Pardo ha dejado un mensaje para Richard Gere. El actor, que está en España para recoger el Goya Internacional, ha pasado de puntillas ante la polémica con la actriz Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar y en el foco mediático por varios tuits con contenido racista y xenófobo.

Pero el intérprete no se ha pronunciado desde Granada, y eso le ha parecido "llamativo" a la presentadora de Más Vale Tarde: "De Karla Sofía Gascón, cancelada por sus tuits racistas y xenófobos, no sabía nada".

"Es una salida airosa, pero llama la atención... salvo que esté subido en el asteroide que va a impactar en el planeta en 2032. Es llamativo que no sepa nada de Karla Sofía Gascón", expone Pardo.

"No sé mucho sobre esto", dice Gere

Porque Gere, ante las preguntas sobre la actriz, se ha mantenido al margen: "No sé mucho sobre esto. No sé nada de esta controversia, y prefiero no hablar. Lo siento".

Sí tuvo palabras para Donald Trump y la situación que se vive en EEUU: "Estoy en shock. Es peligroso que estos billonarios estén al frente de todo en América".