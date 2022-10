El actor Antonio Resines, que a finales de 2021 permaneció más de un mes en la UCI de un hospital de Madrid a causa del coronavirus, ha vuelto a dar positivo en coronavirus, aunque se encuentra fuera de peligro. Para demostrarlo, la presentadora de Más Vale Tarde, Cristina Pardo, ha desvelado que Resines le ha enviado un mensaje de audio este viernes y que este le ha confirmado que lo puede poner en directo. "Habrá que aprovechar", ha señalado Pardo antes de dar pie al mensaje.

"Estoy bien, Cristina. Te lo prometo. Lo puedes decir públicamente, para toda España. Estoy perfectamente. He cogido el COVID y he estado una semana jodido, sin voz y con mocos, pero no he tenido fiebre. Ya he dado negativo otra vez", ha explicado el afamado intérprete, concluyendo su mensaje al tiempo que ha aprovechado para lanzar un dardo en clave de humor contra el otro presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López: "Me gusta que te intereses por mí y que te preocupes. No como otros, como el asqueroso ese de Iñaki".