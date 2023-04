Tamara Falcó e Íñigo Onieva han subido a las redes sociales sendas fotos de sus vacaciones en Bali con las que, sin pretenderlo, han evidenciado la edición de al menos una de ellas. Y es que ambos han colgado la misma instantánea, pero entre sus respectivas versiones hay ligeras diferencias, una cuestión que los colaboradores comentan en Más Vale Tarde.

"En la foto que ha colgado Tamara Falcó a ella se le ve algo más fina, más estilizada", precisa Cristina Pardo, que señala que, en esa misma imagen, a él se le ve "más cachas". Ante el debate al respecto el plató, la presentadora lanza una reflexión: "Os voy a decir una cosa: es mucho más fácil utilizar un filtro que hacerle caso al nutricionista, sobre todo si estás de vacaciones, eso es así". "Que estás de vacacione y de pronto de comes todo lo que no te has comido en el último mes", agrega.

Puedes ver ambas imágenes y el debate en MVT en el vídeo.