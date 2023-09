Cristina Pardo e Iñaki López han reaccionado en Más Vale Tarde al hecho de que durante su ausencia del programa no haya cambiado nada en lo referente a la formación de Gobierno. "Me ha parecido un poco deprimente irme sin Gobierno y sin acuerdo, sin nada, y volver sin nada. ¿Qué ha hecho esta gente este mes y medio?", se ha preguntado la presentadora, mientras que Iñaki López, quien lleva dos meses y medio sin pisar el plató, ha tirado de sentido del humor: "Yo cuando me fui acababa de perder la moción de censura Adolfo Suárez y ahora me incorporo con las novedades posteriores".

"Te dejamos España como una balsa de aceite y mira lo que nos vamos a encontrar el lunes", le ha dicho López a Marina Valdés, quien ha sustituido a ambos durante las vacaciones, y en referencia a la actualidad informativa que ocupa los medios.

Además, Cristina Pardo e Iñaki López han hablado de las "ganas" que tienen de volver a trabajar y de lo que han hecho durante el verano. La periodista ha contado que ha hecho deporte, mientras que su compañero ha bromeado con que ni siquiera se ha "afeitado". "A mí el verano se me ha pasado volando. Ha sido como que me he ido y ya estoy volviendo", ha reconocido Pardo.