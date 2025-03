Cristina Pardo, durante su entrevista con Ábalos: "La UCO trabaja más que Jésica"

Cristina Pardo ha tenido la oportunidad de entrevistar a José Luis Ábalos a propósito de las últimas novedades en la trama de corrupción en el Ministerio de Fomento, en las que se ha dado a conocer un informe de patrimonio de la UCO en el que, entre otras cosas, aparecía un inmueble en Colombia que, tras corregir las autoridades, le habría costado 721 euros.

En el vídeo sobre estas líneas, Ábalos asegura no entender cómo llegó al ordenador de Víctor de Aldama documentación sobre un piso suyo en Valencia y lo atribuye a su exasesor Koldo García: "Siempre quería prestarme asistencia".

"¿A cambio de nada?", le pregunta Cristina, que afirma que Koldo "parece una tarjeta monedero sin recibir nada a cambio". "Hay transferencias en sentido inverso", le responde Ábalos, si bien señala que "no sé que tiene que ver todo eso con el informe financiero patrimonial que yo esperaba".

"Seguramente sus intereses y los de la UCO no son los mismos", reacciona Cristina Pardo, a lo que le exministro comenta que "ya me he dado cuenta": "Fíjese que en la última parte de la rectificación dice que no afecta sustancialmente a mi situación patrimonial el hecho de no incorporarme 2.137.000". "Lo que pasa es que la UCO trabaja un poco más que Jésica", zanja la presentadora.