Ábalos denuncia que la confusión de la UCO sobre su terreno en Colombia "no es un mero error" de divisa

El exministro José Luis Ábalos ha denunciado que la confusión de la UCO sobre el valor de su terreno en Colombia "no es un mero error" de divisa. Así lo ha asegurado Ábalos en una entrevista este jueves en Más Vale Tarde, donde ha indicado que es "bastante burdo" que la UCO se haya confundido en su informe.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha rectificado este jueves tras cometer un error en su anterior informe al confundir el dólar con el peso colombiano al hacer el cambio de divisa. Por tanto, el inmueble que José Luis Ábalos compró en Colombia no costó 2,1 millones de euros, sino 751,23.

Ese informe, solicitado por el juez Leopoldo Puente, que investiga el llamado 'Caso Koldo' en el Tribunal Supremo, detallaba la adquisición de varias propiedades en España, Perú y Colombia por parte del exdirigente socialista. En él la UCO le atribuía erróneamente la compra de un inmueble en este último país por valor de 2,5 millones de dólares, señalando que al cambio de ese momento eran 2,1 millones de euros.

Sin embargo, este jueves ha emitido un nuevo informe en el que advierte de que "se ha detectado un error en la interpretación de la moneda utilizada para la compra de este inmueble". "Se consideró el empleo de dólares americanos ($) en lugar de pesos colombianos ($), motivo por el cual la cantidad correcta serían 751,23 euros", reconoce.

"Esto no es un mero error"

"No es un problema de monedas solo. Cualquiera que conozca el país sabe que estás hablando de cantidades imposibles", ha asegurado Ábalos en su entrevista en Más Vale Tarde. "Si uno tuviera una cierta inquietud o perspicacia en su labor de investigación no comete esos errores", ha añadido.

"Estamos hablando de un municipio que está a 94 kilómetros al norte de Cali, en la montaña, en una zona que en aquel momento era de una zona de mucha inseguridad. Por tanto, valor es el que hay que tener para adquirir algo ahí", ha comentado el exministro, quien ha reconocido que vendió el terreno por el doble de lo que lo compró.

Así, Ábalos ha reconocido que se enteró del informe de la UCO mientras conducía. "No sé cómo puede mantener la conducción porque me supo muy mal. Esto no es un mero error, no acepto que sea un error", ha insistido. Además, ha indicado que "el problema es que lo tengan los medios antes que yo, que soy el principal afectado y que se supone que tengo un derecho de defensa".

Las transferencias de Koldo a los hijos de Ábalos

En la entrevista, Ábalos también ha explicado por qué Koldo hizo varias transferencias a sus hijos. Según él, era dinero que le adelantaba Koldo y que luego él le devolvía. No solo a través de dinero, sino también asumiendo gastos de un piso que le tenía alquilado en Madrid.

"Tenía esa disposición para adelantar, en el sentido de 'yo me ocupo de esto, no te preocupes, luego me lo das'. Y luego, lo daba. Por eso también, para completar la información, hay que ver la transferencia de gastos que yo hacía, o los gastos domésticos de él que yo asumía", ha asegurado.