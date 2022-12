Cistina Almeida, abogada, interviene en el programa para hacer frente a las declaraciones de Pablo Casado que asegura que "es bueno que las mujeres embarazadas sepan lo que llevan dentro, una vida autónoma".

La abogada ha sido muy crítica y ha insistido en que Casado no debe de "dar lecciones" a las mujeres sobre lo que "llevamos dentro". "¿Cómo no lo vamos a saber si lo llevamos dentro, lo vivimos, lo sentimos, come de nosotras?", respondía Almeida.

Además, ha apuntado que la diferencia está entre si la mujer desea tener un hijo o no. "Ser madre es un deseo", ha aclarado la abogada. Y apunta, "a veces la mujer lo desea, pero no puede salir para adelante o no se puede quedar embarazada".

"Un hijo deseado es siempre una decisión y un hijo no deseado también es una decisión de las mujeres si sienten que no lo pueden tener", zanjaba Almeida. Además, ha explicado que "en España no se puede abortar libremente más allá de las 14 semanas, cuando no hay vida independiente".

"Desde la entrada en vigor de la ley de plazos del aborto en 2010, el número de abortos ha disminuido en España", apunta Mamen Mendizábal. Y Almeida termina defendiendo que "las mujeres no somos hipócritas, somos responsables para ser y no ser madres".

