Santiago Abascal ha vuelto a ser protagonista de una polémica, en este caso por afirmar desde Argentina que "el pueblo querrá colgar de los pies a Pedro Sánchez", lo que contrasta con la petición de 6 años de cárcel de Vox contra un tuitero que expresó algo similar.

"No se puede desear para Pedro Sánchez colgarle por los pies cuando alguien ha dicho que te cuelgue a ti y no te gusta", afirma tajante Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, donde también asegura que "no saben hacer política sin meterse con nadie, todo es meterse con los demás".

Por su parte, Chema Crespo manda un contundente mensaje a Vox: "No sé lo que tienen en la cabeza, pero ahorrarían mucha pena, frustración y malestar si alguna contención practicaran".