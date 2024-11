El psicólogo Javier Urra ha repasado cómo deben actuar los padres con los niños en las zonas que se hayan visto afectadas por la DANA. Urra ha destacado que "la rutina, la escuela, los profesores y los amigos, son fundamentales". Asimismo, ha defendido que se permita a los niños "ayudar en algo, para que se sientan partícipes".

"Los niños necesitan amor, esto es fundamental, estar ahí; además te ven llorar, porque lo has perdido todo, es decir, no es problema de que tú, hijo, estés mal, sino que yo también lo estoy y luego seguridad, aquí los adultos es cuando tienen que decir: 'Esto no va a volver a pasar', esto hay que decirlo", ha añadido.

Sobre cómo manejar estos momentos tan duros, ha comentado que "hay que manejarse con la normalidad de lo que es una tragedia que te ha desbordado. Aunque esto es muy fácil decirlo en un programa de televisión".