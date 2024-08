Las estafas telefónicas aumentan y en ocasiones no es fácil escapar de ellas: tenemos que estar muy atentos. Por ello y como asegura la periodista Elisa Beni a Más Vale Tarde lo mejor es "actuar como divos y famosos".

Esto es, "este tipo de estafas normalmente al final afectan a las personas más desfavorecidas", añade Beni, por lo que recomienda a la gente que "actúen como si fuéramos divos: que no devuelvan llamadas, no rellamar a nadie ni siquiera por curiosidad, que no agreguen a nadie a su WhatsApp. Por principios. Porque el que realmente te está buscando para algo, ya va a encontrar la fórmula para hacerlo".

De este modo, afirma que "cuando te llegue cualquier cosa, nunca hay que hacer caso. Yo lo hago con todo, nunca hago caso a lo que me han mandado. Por ejemplo, si recibo algo del banco llamo al mi banco para ver si realmente han sido ellos", aunque es cierto -reconoce- que no es fácil.