Las fiestas patronales de Alcalá de Henares acabaron este fin de semana en una auténtica batalla campal que dejó cuatro heridos, un detenido y destrozos varios en la localidad madrileña. Pero, ¿cómo se convierte una trifulca en una reyerta multitudinaria con botellazos, quema de contenedores y cargas policiales?

Beatriz de Vicente detalla en Más Vale Tarde el "proceso psicológico" por el que "una pelea de 20 se convierte en una pelea de 200", enumerando hasta cinco elementos que explican "cómo alguien a quien ni le va ni le viene esa pelea inicial termina participando".

El primero, apunta, es un "efecto de imitación", por el que "unos empiezan a imitar a otros". A este factor se suma la "aprehensión de evaluación", un fenómeno que resume así: "Como me están mirando tengo que actuar conforme al grupo". De Vicente cita también la "desindividualización" - "yo no soy responsable, es la masa", la "cosificación" -"el policía deja de ser una persona" y, finalmente, la "polarización": "Dentro del grupo termino extremando mi comportamiento y haciendo cosas que no haría de forma individual".

Puedes ver la explicación en detalle de la abogada y criminóloga de este "efecto dominó" en el vídeo que ilustra estas líneas.