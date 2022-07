Cristina Pardo e Iñaki López han protagonizado un cómico momento al volver de publicidad: "Son las seis y veintisiete", decían al unísono nada más comenzar el programa. Una "pequeña confusión", como se refería el presentador, que les ha hecho estallar en carcajadas en pleno directo: "Mira, estamos de acuerdo", decía, sin poder contener las risas.

Al igual que su compañera, que aprovechaba su intervención para disculparse con la audiencia asegurando que estaban "hablando de otras cosas" y ni habían mirado "quién empezaba". Pero esto no ha sido todo. Acto seguido, Iñaki López informaba: "Vamos con la meteo", al tiempo que Cristina Pardo se levantaba de su silla para acudir a otro punto del plato. "No, todavía no vamos con la meteo", le sorprendía su compañero, que acto seguido volvía a decir: "Sí, vamos con la meteo". Puedes ver este cómico momento que se ha producido en Más Vale Tarde, en el vídeo principal de la noticia. "Vamos a ver, no me líes Iñaki", sentenciaba la presentadora.