Gonzalo Boyé forma parte de la acusación particular en el 'caso Bárcenas' y ha aclarado todos los detalles sobre la trama y la investigación judicial en 'Más Vale Tarde'.



Sobre la posibildiad de que existan pruebas sobre los visitantes que pasaron por la sede del PP en la calle Génova, afirma que no tiene constancia, pero destaca que han pedido al juez que requiera la documentación porque "si existe es clave para el procedimiento".



Boyé destaca que dentro del PP las responsabilidades no afectan a todo el partido, sin embargo, considera que "hay dirigentes que se han aprovechado de su estructura".



Acerca del papel que ha desmpeñado en el caso el cuñado de Bárcenas, sostiene que es clave porque "se destruyeron los libros de visita y los discos duros de los ordenadores". Él era jefe de seguridad y, según afirma Boyé, el jefe de seguridad es quien "controla las visitas", por lo que "él sabrá por qué se han destruido los libros de visitas".



Boyé afirma que "debe haber consecuencias judiciales para aquellas personas del PP que hayan tomado decisiones que hayan afectado a las pruebas".