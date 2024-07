Hoy el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha sido protagonista por unas polémicas declaraciones en una entrevista donde afirmaba que "si uno vive en municipios y no en Málaga, tiene importancia relativa". "Si hay una movilidad adecuada tiene importancia, pero no es tanta", señalaba el regidor.

"Me ha dado algo de pena escucharlo", asegura Chema Crespo en el vídeo sobre estas líneas, donde considera a de la Torre "un hombre con experiencia que ha gozado del favor de sus ciudadanos". El periodista señala que "la ocupación del centro de las ciudades como consecuencia de los pisos turísticos está generando esa diáspora que, a su vez, hace que se incremente de forma absurda los precios de los alquileres".

"Me parece que un responsable político y maduro como el señor alcalde de Málaga debiera tener otro tipo de soluciones, no conformarse ni decir que no es necesario vivir en el centro de las ciudades", prosigue Crespo, que recuerda que "en los años 90 no era caro vivir en el centro de las ciudades y se permitió el deterioro de las viviendas para hacer lo que ahora se está haciendo".