El juez Peinado ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a declarar en calidad de testigo el próximo 30 de julio en el Palacio de la Moncloa. Esta convocatoria se enmarca en una investigación cuyo alcance y naturaleza aún no han sido esclarecidos públicamente, lo que ha generado que Chema Crespo director general del diario 'Público', se haya pronunciado al respecto en Más Vale Tarde, subrayando la necesidad de transparencia en el proceso judicial.

"La base del sistema judicial en los regímenes democráticos es que nadie debe acreditar su inocencia, es la justicia la que debe acreditar la culpabilidad de aquel o aquella que se ve sometida a la acción de la justicia", afirmó Crespo.

"En este caso es francamente difícil tener que defenderse de acusaciones que no se conocen, que no se saben en qué consiste, que además se basa en algunos autos que dicen 'voy a investigar todos aquellos movimientos de esta ciudadana desde que su marido llegó a presidente del Gobierno'. No parece que esa sea una base jurídica para iniciar una investigación, entre otras cosas, porque la legislación en España ese tipo de investigaciones las prohíbe", aseguró el periodista.

Crespo también criticó la presión mediática y política que rodea a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en el contexto de esta investigación. "Aquí lo que se está permanentemente insistiendo es ¿por qué no dice algo? ¿Por qué no dice que es inocente? Porque lo que dice Begoña Gómez es que necesita saber de qué se le está acusando", explicó.

"Es bastante evidente que con todo esto hay munición previa que ha servido de fundamento o de legitimidad de las acusaciones previas que se vertían en el terreno político y en el terreno mediático, y estamos en esta fase en la cual veremos como avanza, pero es una instrucción realmente muy rara", concluyó Crespo.