El director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Juanma López Zafra, ha llamado "cabrones" al Consejo de Ministros por los retrasos en los Cercanías. Después ha culpado al corrector, asegurando que quería poner "melones" y cerrando su tuit con un "me gusta la fruta".

"Me parece todo esto vergonzoso", afirma rotunda Cristina Pardo en el vídeo sobre estas líneas, mientras que Pablo Montesinos asegura que "no tiene un pase": "Nuestro vocabulario es tan rico que no hace falta caer en el insulto", comenta el colaborador, que asegura que con esto "hablamos del insulto y no de la crisis en el Cercanías".

Benjamín Prado, por su parte, defiende tajante que "en la cesta de fruta, Isabel Díaz Ayuso es la manzana podrida que contamina todas las demás". Para el escritor, "cuando Ayuso sale con su 'me gusta la fruta' y su 'hijo de puta', inmediatamente el siguiente quiere hacer una gracia paralela". En este sentido, coincide con Montesinos y señala que "el Cercanías no funciona, yo soy usuario y funciona cada vez peor. De eso habría que hablar, en vez de las estupideces que se les ocurren".