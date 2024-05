"Los gobiernos populistas de derecha han dado lugar a asaltos al Congreso brasileño y al Capitolio norteamericano, al 'Brexit'. Han dado más problemas que cinco días libres para pensar y reflexionar", con estas palabras Iñaki López sale en defensa de Pedro Sánchez después de anunciar este lunes que seguía al frente de la presidencia del Gobierno después de que cancelara durante cinco días su agenda pública para reflexionar sobre su futuro.

Por su parte, Carmen Morodo se muestra crítica con la decisión del secretario general del PSOE: "Me da igual que esto lo haga un presidente de izquierdas como de derechas. No puedes someter a ese nivel de estrés ni a tu partido, ni a la institución en sí misma". "No me parece serio que gestione de esta manera", dice, aunque se muestra comprensiva porque "tiene todo el derecho a reflexionar".

Sin embargo, tal y como ha hecho las cosas Pedro Sánchez la impresión que le da, "aunque no haya querido hacerlo así, es que ha estado utilizando el cargo, el partido y la movilización al servicio de su interés personal".

"La situación en estos momentos que tiene Pedro Sánchez es la misma que antes", reflexiona Carmen Morodo en este vídeo, donde sostiene que no le "parece casual" que todo esto pase en el arranque de la campaña de las elecciones en Cataluña.