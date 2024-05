La polémica en torno a las monjas clarisas de Burgos no cesa después de que hayan asegurado que no están encerradas, secuestradas, manipuladas ni alejadas de sus familias y, sobre todo, que "no se van de la Iglesia". La próxima semana en Belorado retrocederán a una época pasada, exactamente a 1959 a la época de Pio XII.

El enviado especial de laSexta, Javier Bastida, ha contado en Más Vale Tarde que la semana que viene está previsto que se abra al público la capilla de las hermanas clarisas en Belorado.

"Pero ahora las mismas las va a dar un cura de la orden de Pablo de Rojas, de espaldas, y en latín", ha contado. "Las mujeres que acudan a este monasterio tendrán que entrar con un velo y no se podrán juntar la bancada de las mujeres y el de los hombres", ha continuado.

Álvaro Eguíluz, alcalde de Belorado ha contado que "parece ser que es volver hacia atrás". Los vecinos, cuenta Bastida, están indignadísimos. Mientras uno se queja de que "no entiendo latín", otro asegura que "esto ya es un cachondeo".