Felipe VI cierra por todo lo alto la semana en la que se cumplía su décimo aniversario como rey de España. Este jueves estuvo viendo como España ganaba por 1-0 a Italia, sellando su pase a los octavos de final de la Eurocopa. Tras el pitido final, el monarca bajó al vestuario de la selección para dar la enhorabuena a los jugadores de La Roja.

"Hay que ganar aunque sea con goles en propia meta, pero bueno, ha habido tantas ocasiones que ha sido espectacular", ha expresado el rey a los jugadores de España.

Tras el discurso, ha ido saludando a los jugadores uno por uno. Cuando ha llegado el turno de Lamine Yamal, Felipe VI le ha preguntado al delantero del Barcelona que "¿cuántos años tienes". El futbolista le ha contestado que tiene dieciséis años, a lo que ha respondido muy sorprendido "¿dieciséis?".

Además, el vestuario le ha regalado al rey una camiseta oficial de la selección española. "Está me la pondré cada partido que juguéis, lo que queda no voy a poder venir hasta que... en fin... no lo voy a decir por si acaso. Si seguís jugando así, desde luego, va a haber alegrías", ha explicado entre risas a los 26 seleccionados por Luis de la Fuente.