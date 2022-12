En una visita personal al Hospital de la Princesa, Ana Botella firmó contra la desmantelación del centro que planea la Comunidad de Madrid. La alcaldesa de Madrid iba acompañada por Alejandro Agag, quien también firmó a favor de los pacientes y trabajadores del centro hospitalario.

La Comunidad de Madrid quiere convertir el hospital en un centro especializado para mayores de 75 años. Ignacio González ha criticado el gesto de Botella afirmando que "la alcaldesa no se ha enterado de lo que está pasando". Según Dolores de Cospedal, Ana Botella respalda la reforma hospitalaria de la Comunidad y firmó "como un gesto para que se logre el rápido entendimiento entre las partes".

Maria Jesús Vázquez, la enfermera que recogió la firma de la alcaldesa de Madrid, ha señalado que Botella "sabía perfectamente que estaba firmando". "Se le explicó desde el principio el motivo de nuestras protestas". Vázquez ha explicado cómo tanto Alejandro Agag como Ana Botella mostraron su apoyo a los trabajadores. No obstante, Jaime de Marichalar no firmó explicando que "él no se podía pronunciar en estos asuntos".