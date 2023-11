El primer choque en el nuevo Gobierno se ha producido entre las vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, sobre los subsidios por desempleo. Díaz ha acusado a Calviño de querer recortarlos y ha propuesto un incremento. Sobre esto ha hablado este jueves en Más Vale Tarde el economista Gonzalo Bernardos, que ha resumido estas propuestas como "empezar la casa por el tejado".

Tras una propuesta de Calviño sobre reformar estas ayudas, Díaz le advirtió de que es su competencia. A esto la titular de Economía bajó el tono señalando que están "alineados" los ministerios y que se trata de un "intercambiando documentos técnicos". "Conozco a Calviño, nunca dice nada. Decir que estamos en una fase técnica significa no decir nada", opina Bernardos. Y añade: "A mí me parece que estamos empezando la casa por el tejado".

Según el profesor de Economía, "en primer lugar", hay que calcular "cuántas personas consiguen una ocupación" usando los servicios públicos de empleo. "No llega al 2%", resume, y añade que esto lleva "años y décadas" y "nadie lo reforma". Por eso, pide que vayamos a lo principal y es que el servicio público de empleo "permita a personas que no tienen una adecuada empleabilidad" acceder a concursos. "Pero de verdad, no aquellos que hacían sindicatos y patronales", zanja.

Asimismo, ha querido diferenciar entre prestación por desempleo y subsidio. Por un lado, la prestación por desempleo la recibe aquel o aquella "que ha trabajado más de 360 días en los últimos seis años y puede tener hasta 24 meses y cobrar hasta 1.575". Mientras que el subsidio de desempleo afecta a "un colectivo muy especial". "La inmensa mayoría son mayores de 52 años que estarían encantadas de trabajar pero nadie les ofrece trabajo". Por tanto, este colectivo no tiene incentivos. Por eso, Bernardos propone, "en lugar de sacar la billetera", "solucionar los problemas estructurales y enfocar el principal problema que tiene la gente de más 50 años".