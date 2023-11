La reforma del subsidio de desempleo está en el centro el primer desencuentro de la legislatura entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz: Economía habría planteado que la ayuda vaya decreciendo con el paso del tiempo, una propuesta que Trabajo rechaza de plano, mientras apuesta por ampliarla a colectivos como los menores de 45 años sin cargas familiares.

Así, la vicepresidenta segunda ha incidido este miércoles en que la reforma del subsidio es competencia de su departamento y ha trasladado su "absoluta disconformidad" con las declaraciones del secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, que indicó que la reforma buscaría, además de incentivar la reinserción laboral, "potenciar" el compromiso de actividad para la búsqueda y aceptación de un empleo.

"No compartimos en absoluto la propuesta que se está formulando desde Economía", ha reconocido Díaz, que ha asegurado que "el Gobierno progresista de España no va a recortar el subsidio por desempleo", sino que "lo va a mejorar".

Así lo ha trasladado en declaraciones a la prensa a su llegada al Congreso para la apertura solemne de la legislatura, donde además ha señalado que quienes reciben el subsidio cobran 480 euros al mes y que la intención de su Ministerio es "mejorar la calidad de la prestación" y "eliminar aspectos burocráticos que lo empeoran", como el mes de espera. Asimismo, tal y como se avanzaba en el acuerdo de investidura entre PSOE y Sumar, Díaz quiere hacer compatible el subsidio con un empleo.

Economía asegura estar "alineada con Trabajo"

Posteriormente, desde el departamento que dirige la vicepresidenta primera han trasladado a laSexta que "Economía está alineada con Trabajo" en el sentido de compatibilizar la prestación, dar cobertura a colectivos como el de 45 años sin cargas familiares -que hasta ahora no tenía protección- o que haya una cartera de servicios e itinerarios formativos y laborales adecuados al perfil y situación personal del desempleado.

"Lo que queremos y compartimos es que todo el sistema se oriente a apoyar el empleo", insisten, señalando que "a nivel técnico en el seno del Gobierno se está intercambiando documentación para tener la mejor reforma posible, alineada con la reforma laboral, y alcanzar el pleno empleo en esta legislatura".

La propuesta de Trabajo

La reforma de los subsidios, recuerdan a su vez desde Trabajo, no llegó a materializarse la pasada legislatura debido al adelanto electoral. Ahora, el Ministerio de Díaz ha ultimado un borrador que pretende llevar al Consejo de Ministros lo antes posible, con una reforma que -defienden desde dicho departamento- "va en dirección contraria de quienes plantean recortes".

Esta reforma, sostienen, permitirá simplificar el acceso a los subsidios, eliminando el mes de espera y compatibilizando la ayuda con la incorporación al trabajo durante el primer mes. También ampliará la cobertura a colectivos como el anteriormente citado y las revisiones pasarán a ser trimestrales.

Recuerdan que "estos subsidios son el último recurso de muchas personas trabajadoras cuando no tienen acceso a las prestaciones contributivas" y que "viven un momento laboral extremadamente delicado". En torno al 80% de quienes lo perciben, agregan, no llegan a agotarlo. Esta ayuda se cobra cuando no hay derecho a la prestación contributiva y se sitúan en el 80% del IPREM, unos 480 euros al mes. Hay unos 700.000 beneficiarios de esta prestación, según datos del mes de octubre, citados por la agencia Efe.