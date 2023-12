Conocida la fecha del juicio a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta, Más Vale Tarde analiza el caso tanto con el abogado español que representa a la familia de la víctima, que explica que se han adherido a la petición de pena de muerte de la Fiscalía tailandesa.

También lo hace con el resto de colaboradores del programa, como Elisa Beni o Beatriz de Vicente. Esta última asegura que "temo que maten a Daniel Sancho y me apena muchísimo la muerte del buen Arrieta" y explica que, en su caso, "si se hubieran acercado a mi, jamás hubiera podido defender un caso en Tailandia". Por último, sostiene rotunda que "yo nunca pediría ni me adheriría a una condena de muerte, no me dejaría dormir".

Respecto al hecho de que vayan a participar casi 60 testigos en el juicio contra Daniel Sancho, señala que el caso "se ha convertido tristemente en un espectáculo" y que esta cifra "me deja boquiabierta".