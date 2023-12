Finalmente, el juicio a Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta se celebrará entre el 9 de abril y el 3 de mayo. Mientras el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo intentará demostrar que fue un homicidio imprudente, la familia de Arrieta, representada por abogados españoles, se adhiere a la petición de la Fiscalía tailandesa por homicidio premeditado: la pena de muerte.

A propósito de esto, Elisa Beni asegura en el vídeo sobre estas líneas que le "parece chocante" que desde la abogacía española se pida la pena de muerte conmutable por una cadena perpetua que, explica, "también se considera degradante en España".

"Lo coherente con un abogado español es no participar en una petición, ni de una pena de muerte ni de una cadena perpetua", afirma rotunda la periodista, que recuerda que este tipo de penas "no se aplican en España ni en ningún lugar de la Unión Europea". "Yo no hubiera participado en semejante cosa", sentencia.