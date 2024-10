Beatriz de Vicente habló, en Más Vale Tarde, sobre la protección de las víctimas en casos de violencia sexista. La abogada, en el programa que presentan Iñaki López y Cristina Pardo, respondió además con su argumento a la analista Tania Sánchez.

"Se puede evitar la exposición pública cuando se denuncia en un tribunal y no en redes sociales. No se puede permitir el anonimato en las denuncias, porque uno no se puede defender de lo que no conoce", explica.

Y pone en el foco a las redes sociales: "Hay muchas herramientas para proteger a las mujeres víctimas, pero si haces la denuncia ahí la primera que te expones eres tú".