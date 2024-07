Beatriz de Vicente ha reaccionado en Más Vale Tarde a la manifestación que hubo este viernes en contra del turismo masivo en el centro de Barcelona. "La pregunta es quién se queja, porque al final se queja también el privilegiado que vive en el centro", ha señalado la abogada.

En este sentido, De Vicente ha dicho que el que vive en el centro, tiene "el lujo de hacerlo y, además, quiere por la noche oír el sonido de los grillos". "Pues tenerlo todo es prácticamente imposible", ha opinado, tras lo que ha defendido que "el turismo es uno de los motores de nuestra economía", a lo que ha apostillado que "hay que regularlo". "El Producto Interior Bruto español por excelencia es el turismo", ha insistido.

Por su parte, Gonzalo Miró ha defendido que la culpa de lo que ocurre en Barcelona "no es del turista". "Todos podemos ponernos en el lugar de la gente que se ve perjudicada en algunos momentos por el exceso de turismo. ¿Se puede abrir la puerta a si conviene tener cierta regulación? Se puede abrir la puerta, pero la manera de protestar no es tomarla con los turistas que vienen", ha expresado el colaborador, que considera que "eso no beneficia a nadie".