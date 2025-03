Bea de Vicente explica los requisitos legales para construirse un búnker: "Como si fuera una casita"

La coyuntura internacional actual ha disparado la construcción de búnkeres en España, algo para lo que, explica Beatriz de Vicente en el vídeo sobre estas líneas, "necesitamos una licencia de obra como si fuera una casita".

La abogada señala que, además de la licencia de obra, es necesario un estudio de impacto medioambiental y de idoneidad del suelo. Además, los búnkeres deben contar con ventilación, generadores y posibilidad de comunicación.

Ante todo esto, advierte: "Si no lo hacemos con licencia, nos puede pasar como a Djokovic, que nos lo cierren, nos digan que hay que demolerlo o nos pongan una multa". "Y no vale la caseta del jardín, no", añade.