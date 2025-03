El dardo de Beatriz de Vicente ante el entusiasmo de Iñaki López: "Lleva hablando de las torrijas media hora"

El chef Carlos Maldonado, dada la cercanía de la Semana Santa, va a mostrar cómo preparar unas deliciosas torrijas. Iñaki López se ha mostrado muy animado ante esta receta y, durante la presentación de los colaboradores que participan hoy en Más Vale Tarde, no duda en hacer referencia a ello.

"Recuerdo cuando en este programa se hablaba de política. Ahora nos dedicamos únicamente a mover el bigote de principio a fin", comenta. "¡Qué barbaridad! Con cocina cada día de la semana. Estamos deseando que lleguen las navidades para bajar un poco de peso", añade "alguien tenía que hacer ese trabajo en televisión y nos ha tocado a nosotros".

"Un programa de cocina rodeado de un poquito de información", comenta Benjamín Prado. "Y de periodismo, no lo olvides nunca", responde Iñaki. El presentador procede a presentar al resto de miembros de la mesa: Tania Sánchez, Carmen Morodo y Beatriz de Vicente.

Iñaki recomienda a Morodo que, a pesar de que no suele comer dulce, haga una excepción con las torrijas de panetone que va a preparar el chef Maldonado. "No son de este mundo", afirma. "Lleva hablando de las torrijas media hora", responde Beatriz ante su insistencia. Prado, por su parte, añade: "Nunca he oído a nadie poner tanto entusiasmo a la palabra panetone". "He acentuado en cada sílaba", concluye López.