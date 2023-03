El Banco Central Europeo (BCE) sube el tipo de interés del 3 al 3,5% pese al caos en el sector finaciero. Una medida con la que Gonzalo Bernardos cree que "se ha equivocado", tal y como ha mantenido en Más Vale Tarde.

"El problema es que el BCE se equivoca mucho. En plena crisis de liquidez de los bancos, en julio 2008, el BCE subió los tipos de interés del 4 al 4,25%, y eso hizo que muchas familias no pudieran llegar a final de mes porque el Euribor alcanzó su máximo histórico", ha recordado en experto.

En esta ocasión, Bernardos reconoce que Christine Lagarde ha cumplido con lo que prometió de subir el tipo de interés, pero advierte de que aunque no haya ningún problema en la banca europea, algún banco alemán, italiano o francés podrían tener algún problemilla. "Si el BCE no actúa preventivamente, este problemilla podría ser más grande. A mí me parece poco afortunada la acción realizada", ha añadido.

Señala así que es una "incongruencia" que se quite dinero del mercado subiendo los tipos de interés al tiempo que se dice a los bancos europeos que si la cosa va mal el BCE pondrá dinero. "Antes de quitarlo, déjalo como está y harás que las cosas no vayan mal o que vayan mejor", incide el economista.