Gonzalo Boyé es abogado de la acusación en el 'Caso Bárcenas', su despacho ha estado presente durante la comparecencia de Pedro J. Ramírez ante el juez Ruz. Boyé ha estado en 'Más Vale Tarde' y ha valorado las últimas informaciones.

Acerca de la designación de un abogado, considera que Bárcenas no esperará hasta su último momento, "no creo que sea su intención agotar ese plazo". Además, interpreta que ahora el extesorero del PP tiene diferentes estrategias a seguir para defenderse en los tribunales. En este sentido, "tiene que decidir si es el único acusado en el banquillo" o proporciona explicaciones. Todo, teniendo en cuenta que la Justicia apremia a quien colabora con ella y no a quien pone trabas.