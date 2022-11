Los profesionales sanitarios madrileños están dando voz a las situaciones que viven desde que el Gobierno de la Comunidad de Madrid puso en marcha un nuevo modelo de urgencias con el que salen perjudicados tanto pacientes como trabajadores.

En Más Vale Tarde, la enfermera Yolanda Núñez, ha explicado que por lo general en los centros de la Sierra Norte de Madrid trabajan una médico, una enfermera y una celadora, pero que desde las nuevas normas del Ejecutivo de Ayuso hay días que solo están ella y una celadora para atender las urgencias de varias zonas. Esto ha provocado situaciones en las que los propios profesionales pasan "mucho miedo" por sus pacientes.

Por ejemplo, este fin de semana llegó un niño de tres años convulsionando. Cuenta al enfermera que necesitaba a un médico, porque sin él no podía hacer todo lo que debía hacer: "La situación era angustiosa. A mí me gusta dormir tranquila pensando que he podido hacer todo lo que sé hacer, pero no puedo hacer todo lo que sé hacer si estoy sola", ha explicado.

De esta situación culpa al "maltrato" que, dice, están sufriendo los sanitarios: "Después de 40 años, nunca había pensado que nos iban a tratar tan mal a los profesionales", haciendo referencia al hecho de que se tenga que quedar en consulta sin un médico o que a los sanitarios les puedan destinar a cualquier otro centro. "Esto es terrorismo", ha denunciado.