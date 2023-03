La confusión sobre si es o no el mejor jamón del mundo sigue en torno a los Ibéricos Casa Lucas: ¿es el mejor jamón del mundo o no? El responsable de esta empresa familiar extremeña, Antonio Hidalgo, ha defendido este martes en Más Vale Tarde su título y sus jamones. "Estoy cansado de que se ponga en entredicho a la empresa familiar. No mentimos, tenemos el mejor jamón del mundo", ha asegurado Hidalgo.

La polémica empezó cuando se anunció que el jamón de Casa Lucas es el 'Mejor Sabor del Mundo', título otorgado por el Instituto Internacional del Sabor. Pero el Instituto lo desmintió después. Lo que sí reconocen es que este jamón ha logrado una enseña de 'sabor superior' por su calidad.

Sin embargo, Antonio Hidalgo sigue sosteniendo que tienen el mejor jamón del mundo. Además, ha señalado que está "cansado de que se ponga en entredicho a la empresa familiar". "Me tildan a mí de mentiroso, cuando soy el único que está presentando documentos. Ellos -el Instituto belga- me llamaron por teléfono para decirme que mi jamón es el mejor del mundo", ha explicado.

"No necesito la publicidad"

Hidalgo, no se queda ahí, y ha asegurado que el "más mentiroso es el Instituto porque no es transparente". "Aquí -afirma mientras sujeta unos documentos-, se me comunica que tengo el mejor jamón del mundo. Me dan una guía para que publicite y haga fuerza en los medios de comunicación, para que no quede en balde ese reconocimiento".

El responsable de Casa Luces cree que el problema se encuentra en que les sorprenda que una empresa familiar, pequeña, ha "sido capaz" de lo que no han sido capaces muchas "empresas grandes". Para añadir, a renglón seguido, que si se busca en la "hemeroteca" desde 2011 hay empresas que han vendido este título para decir que tienen los "mejores jamones del mundo". Así que el "problema es del Instituto si no sabe transmitir" en qué consiste el concurso.

Contundente, dice: "A día de hoy, yo tengo el mejor jamón del mundo. Si quieren rebatirlo, que presenten los tantos por cientos del resto de las empresas". Hidalgo ha asegurado que él "no necesita esta publicidad". "Yo soy la tercera generación, mi empresa se fundó en 1952. Tenemos muchísimos clientes. Me presenté a un concurso europeo para reconocimiento europeo, no para la venta. Yo tengo todas las existencias vendidas. No me hace más publicidad".

Casa Lucas, así, defiende que sacó la máxima nota sensorial: "Si ahora mismo dicen que mi jamón no es el mejor del mundo, que lo demuestren. A mí no me pueden tachar de mentiroso", ha seguido contando en Más Vale Tarde su propietario. "Hasta que no me digan lo contrario, tengo el mejor jamón del mundo... Basta de machacar a la pequeña empresa", ha concluido.