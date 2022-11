Antonio Banderas llega a Madrid con 'Company', su nuevo proyecto del que es actor y director. El legendario artista ha atendido a 'Más Vale Tarde' y ha dejado reflexiones del amor, del arte y de la vida. Banderas comenta que ha pasado "mucho más tiempo casado que soltero", mostrándose defensor de la "relación humana y en pareja".

"Hay que renunciar a algunas cosas, pero se gana más que se pierde", confiesa. Sobre la vida en general, cree que hay un momento en el que "solo cabe la verdad", un momento en el que cree que ya está. "La mentira no cabe. Uno va viendo el tobogán por el que uno se va a ir deslizando al final de la existencia. No hay ninguna certeza más que la muerte; todo lo demás es relativo, incluso los impuestos, pero la muerte no", afirma Banderas.

Sobre los sustos que ha sufrido en su vida, Banderas habla de las "necesidades reales" que tienen las personas, las cuales priorizas por delante de "las tonterías". "Lo esencial permanece y lo que no lo es, desaparece", asegura.