Las fotos del rey Juan Carlos y Bárbara Rey dándose un beso en el porche de una casa privada siguen dando de qué hablar. Unas imágenes que, según contó el periodista Pedro García Cuartango a laSexta, el CNI intentó incautar en su momento y pagó a la exvedette por su "silencio con una importante cantidad de dinero". "Los fondos reservados, que servían para muchas cosas y generalmente poco buenas, han servido para un roto y un descosido", comenta Iñaki López en Más Vale Tarde.

"Da la sensación de que estábamos con fondos públicos cuidando, no a un Jefe del Estado, sino a un niño pequeño que iba cagándose por las esquinas y el servicio secreto le tenía que limpiar los pañales", comenta el analista Alan Barroso, quien no puede evitar expresar que esto que está pasando "es alucinante".

Tras esto comenta que "es curioso que no hay otra persona en España que haya hecho más por el advenimiento de la III República que el rey Juan Carlos, lo que pasa es que no se sabían estas cosas". "Cuando se han sabido, ha sido a miles de kilómetros de este país y, precisamente por eso, el rey Felipe VI no quiere ni que se le acerque", añade.

Por su parte, Cristina Pardo invita a reflexionar a los colaboradores del programa: "¿Habéis llegado a pensar si llega un día, en el que por unas desavenencias en el seno de la familia de Bárbara Rey, se filtren vídeos del Rey en el dormitorio y audios poniendo a caer de un burro a la reina Sofía o a sus hijas?".