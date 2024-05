Tres turistas españoles fallecieron el pasado viernes en un tiroteo llevado a cabo por hombres armados no identificados en la ciudad de Bamiyán, en el centro de Afganistán. Además, uno de los españoles supervivientes ya está de regreso a España. Un tema que ha dejado en claro que el país de Oriente Medio no es un lugar seguro para viajar y que se encuentra dentro de lista de lugares a los que no se recomienda acudir por parte del Ministerio de Asunto Exteriores.

Amador Guallar, excorresponsal en Afganistán, ha explicado cuáles son los riesgos que se corren en Afganistán, un país que sigue teniendo unas tradiciones arcaicas y que priva la libertad de la mujer. "Viaja a Afganistán es exponerse a un régimen totalitario, teocrático donde las leyes no valen nada", ha explicado en Más Vale Tarde.

Tal y como indica, las leyes son puro papel mojado y, en especial, para las mujeres que residen el país. Además, el precio para viajar es exagerado y que "lo único que compras es la posibilidad de hacer fotografías de algunos monumentos y de algunas mujeres con burka". Todo esto a la par de que estás blanqueando un régimen que está intentando utilizar el turismo para legalizarse internacionalmente y para limpiar su imagen.

Amador Guallar vivió en Afganistán hasta que quemaron su residencia y le amenazaron de muerte, hechos que le obligó a huir del país. Otro de los puntos que no se comentan de la nación es que la seguridad brilla por su ausencia y que nadie te asegura que no vayas a ser víctima de un tiroteo, a no ser que pagues a los agentes de la seguridad.

"La garantía taliban significa cero. No vale para nada porque Afganistán no solo está gobernado por el grupo talibán que está en el poder en Kabul, sino que cada comandante de cada región tiene su propia ley y su propia fuerza". Por lo tanto, si quieres tener bien atada tu seguridad en el país debes pactar con todos.

Para terminar, Amador Guallar ha aseverado que la seguridad que aportan los talibanes es en Kabul y no en los trayectos que se puedan realizar para moverse a otras regiones: "El riesgo de secuestro y atentado es alto, no vas a la calle sin permiso".