El 'accidente' de Iñaki López que provoca las risas de Gipsy Chef: "¡Hostia, que me quemo!"

Pablo Albuerne, conocido como Gipsy Chef, vuelve a Más Vale Tarde para ponerse a prueba cocinando. El chef cuenta, en esta ocasión, con 10 minutos para preparar garbanzos con sardinas. Un plato sencillo, con pocos ingredientes pero, delicioso.

El cocinero comienza su elaboración tostando la cebolla y los tomate cherry, enteros, en una sartén caliente. "Desde luego, tenías la sartén caliente, muy caliente", señala Iñaki López. "Voy aprendiendo con los días", responde Gipsy Chef, "y me voy dando cuenta de que si no lo tengo caliente luego me pilla el toro".

"Y sin aceite", apunta el presentador, señalando la sartén, "y sin teflón". Al hacer ese gesto, Iñaki toca, sin querer, el utensilio de cocina que se encuentra a una temperatura elevada. "Hostia, que me quemo", confiesa López. Esto provoca la risa de Pablo.

El chef explica que no usa aceite para hacer que se tuesten los alimentos y que estos adquieran otro sabor. El cocinero, añade, que echa los tomates cherry enteros ya que le gusta que estos exploten en la boca.