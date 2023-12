José Antonio Villanueva, abuelo de Marta del Castillo, habla en Más Vale Tarde acerca del informe del perito que ha sido entregado al Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla del teléfono móvil de Miguel Carcaño, un informe que espera que sea "definitivo" para conocer el lugar en el que se encuentra el cuerpo de su nieta.

"No sabemos el informe porque no nos han comunicado absolutamente nada. No tenemos información ninguna, ni siquiera nuestra propia abogada", critica Villanueva, que confiesa que no pierde la esperanza y que "nunca" la ha perdido: "Tengo fe en que en este teléfono puedan darnos el lugar aproximadamente donde pueda estar el cuerpo de Marta".

El abuelo de Marta del Castillo comparte sus dudas acerca de los motivos por los que no se ha permitido investigar los otros teléfonos que pueden arrojar luz al caso. "Permitió que se investigaran los cinco y a los pocos días se retractó. Pienso que esto viene de más arriba", lamenta.

La petición principal de la familia, traslada, es que "se repita el juicio", ya que se han dado "dos sentencias totalmente contrarias la una con la otra".