Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont, accede a hablar con laSexta, en exclusiva, tras la desaparición del líder de Junts y asegura que, "después de que saliera del Parlament y regresara a su casa", no ha vuelto a tener "contacto con él". "Por lo tanto, no puedo dar información al respecto", responde el letrado.

Además, añade que él se limita a "hacer la defensa jurídica" y a "asistirle legalmente"; y es lo que ha hecho en este viaje a España que tenía comprometido para asistir a la "investidura de Salvador Illa".

"¿Usted no sabía que iba a desaparecer tras su discurso que ha hecho en Arco de Triunfo?", pregunta un reportero de laSexta, a lo que Gonzalo Boye no duda en responder que Carles Puigdemont "vino, hizo su trabajo y se volvió a casa como hacemos todos después de terminar la jornada laboral". Tras esto, el letrado también asegura "no tener ni idea de si sigue o no en Cataluña".