El abogado de Mouliaá admite que el amigo de la actriz no ha sido "un buen testigo" al que citar: "Decía que no se acordaba"

"El que ha venido hoy no ha dicho nada, decía que no se acordaba y ha respondido a todas las preguntas 'no lo recuerdo' y 'no lo recuerdo porque estaba muy borracho'", asegura el abogado de la actriz.

Alfredo Arrién, abogado Elisa Mouliaá, conecta con Más Vale Tarde y admite que el testigo al que ha citado a declarar en la mañana de este viernes por la denuncia de agresión sexual de su representada contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, "no es bueno".

"El que ha venido hoy no ha dicho nada, decía que no se acordaba y ha respondido a todas las preguntas 'no lo recuerdo' y 'no lo recuerdo porque estaba muy borracho'", asegura. "Se ha centrado en eso, que es algo muy neutro porque no sirve para acusar, ni para defender. No ha sido un buen testigo", agrega. De hecho, según cuenta en esta entrevista, la declaración de este testigo amigo de la actriz ha favorecido más a la defensa que a la acusación, ya que él "no recuerda nada".

En cambio, el "padre de Elisa Mouliáa sí ha tenido una participación muy activa", ya que ha relatado cómo la escuchó a través de la llamada que le realizó esa noche su hija y ha afirmado que la escuchó "bajo los efectos de algo". "Una amiga de Elisa ha corroborado su versión punto por punto", agrega.

Iñaki López, por su parte, le pregunta si él sabe de antemano lo que van a decir sus testigos y él responde que "no", porque no puede "interferir en el testigo, ni hablar con ellos". "He llamado a las personas que estuvieron esa noche y yo no sé qué van a contar, ni puedo interferir en lo que van a decir porque eso sería un problema".